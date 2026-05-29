Feyenoord, Atalanta ile varılan anlaşma konusunda kendinden emin

Feyenoord, Cuma günü 2026/27 sezonuna hazırlık programını açıkladı. Dikkat çeken nokta, 2 Ağustos Pazar günü De Kuip'te oynanacak geleneksel sezon açılış maçının rakibinin henüz açıklanmamış olmasıydı.

FR12'nin haberine göre, Rotterdam kulübü Atalanta ile ilgi çekici bir maç düzenlemeye odaklanmış durumda. İki kulüp arasında görüşmeler şu anda devam ediyor.

Feyenoord, hazırlık döneminin son hazırlık maçı için Atalanta ile anlaşma sağlanacağına güveniyor. Böylece Rotterdam kulübü, yeni sezon öncesinde taraftarlarına ilgi çekici bir rakip sunabilir.

Atalanta, geçtiğimiz sezonu Serie A'da yedinci sırada tamamladı. Bergamo ekibi, yıllardır İtalyan futbolunun alt üst sıralarında yer alıyor ve Avrupa sahnesinde düzenli olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Şu anda kesin bir anlaşma henüz yok. Ancak Feyenoord bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve açılış maçının ayrıntılarına ilişkin kısa sürede daha fazla netlik kazanmayı umuyor.

Geleneklere göre bu maç, hazırlık kampının son maçı olacak. Teknik ekip için bu, genellikle yeni sezonun başlaması öncesinde takımı maç koşullarına hazırlamak için son fırsat oluyor.