Feyenoord ile Real Sociedad, Javi López için anlaşmaya vardı. Sol bek, Bask ekibinden kiralanacak ve ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da mutabakat sağlandı.

24 yaşındaki, 1,83 metre boyundaki López, Real Sociedad ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan bir sol bek. Geçen sezon Real Oviedo’ya kiralanmıştı ve burada takımın değişmez isimlerinden biri oldu.

López, 2024’ten bu yana sözleşmeli olduğu Real Sociedad’ın A takımında şu ana kadar 38 maça çıktı. Kulüp, o dönemde oyuncuyu Deportivo Alavés’ten kadrosuna katmak için 6,5 milyon euro ödemişti.

López’in gelişi tamamen sürpriz değil. Bazı İspanyol medya kuruluşlarının yanı sıra Feyenoord Transfermarkt da daha önce sol ayaklı oyuncuya olan ilgiyi duyurmuştu.

Feyenoord’un acilen yeni bir sol beke ihtiyacı vardı, çünkü Jordan Bos ile Gijs Smal sakat durumda. Bu nedenle yeni transfer Mika Mármol, geçen hafta sonu Sparta Rotterdam karşısında mecburen o bölgede görev yaptı.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sol bek pozisyonu için altyapı oyuncusu Tijme Wessels’ten de faydalanabilir. Voetbal International’ın haberine göre, 19 yaşındaki savunmacı da sözleşmesini kısa süre içinde 2029 yılının ortasına kadar uzatacak.

Voetbalzone-editörü Wessel Antes, temmuz ayında Wessels hakkında kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Özellikle oyun kurma becerileriyle övülen genç oyuncu, Feyenoord’un sezon öncesi hazırlıklarında da buz gibi sakin bir izlenim bırakmıştı.