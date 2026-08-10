Feyenoord, De Telegraaf'ın haberine göre Jerayno Schaken'i şimdilik kulüpte daha uzun süre tutmayı başaramadı. On yedi yaşındaki sağ kanat oyuncusunun temsilcileriyle yürütülen görüşmeler zorlu geçiyor. FC Twente ise hâlâ hamle yapmayı umuyor.

Enschede ekibi daha önce Schaken için yaklaşık 1 milyon avroluk bir teklif sundu ve diğer transfer faaliyetlerine rağmen ilgisinden vazgeçmedi. Bu arada genç hücumcu yurt dışından da takip ediliyor.

Schaken, geçtiğimiz hafta Feyenoord 21 Yaş Altı'nın Real Madrid 19 Yaş Altı ile oynadığı hazırlık maçında bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Eski Hollanda Milli Takımı oyuncusu Ruben Schaken'in oğlu, bu karşılaşmada iki gol attı ve böylece dikkatleri daha da üzerine çekti.

Feyenoord, Schaken'i bir yıl önce SC Heerenveen'den bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Bu yaz 17 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı'na yükseldi ancak kanat oyuncusu doğrudan A takıma dahil olmayı bekliyordu.

Bu ilk etapta gerçekleşmedi, ancak FC Twente'nin ilgisinin ortaya çıkmasının ardından durum değişti. Schaken, geçtiğimiz hafta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un A takımıyla antrenmanlara çıktı.

Schaken'in Feyenoord ile olan mevcut sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam ediyor. FC Twente ise onu, henüz on sekiz yaşında olmayan oyuncular için izin verilen azami sözleşme süresi olan üç sezonluğuna kadrosuna katmak istiyor.

Schaken'in durumu iki hafta önce de ciddi bir huzursuzluğa neden olmuştu. Baba Ruben Schaken, FC Twente'nin teklifinin reddedilmesinin ve kendisine göre oğluna verilen önceki sözlerin tutulmamasının ardından Feyenoord'a sert sözlerle yüklenmişti. Eski Feyenoordlu o dönem ESPN'e, “Bu, Feyenoord'un sabotajı. Bunun oğlumun başına gelmesine izin vermem” demişti.

FC Twente'nin Schaken'e olan ilgisi, Filip Thorvaldsen'in Grolsch Veste'ye gelişiyle bağlantılı değil. Yirmi yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu, yaklaşık 5 milyon avro karşılığında Vålerenga'dan transfer ediliyor ve pazartesi günü sağlık kontrolü için Enschede'de görüntülendi.

Thorvaldsen her iki kanatta da görev yapabiliyor ve hafta sonunda Vålerenga'nın FK Bodø/Glimt ile oynadığı maçın kadrosunda yaklaşan transferi nedeniyle yer almamıştı. Norveç genç milli oyuncu, şu ana kadar Vålerenga formasıyla çıktığı 67 maçta 10 gol ve 5 asist üretti.