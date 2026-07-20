Feyenoord, Ajax'ta geçmişi olan bir forveti kadrosuna kattı

Feyenoord Youth Watcher, X platformunda yaptığı paylaşımda Levi Haps’ın Feyenoord’un gençlik akademisine transfer olduğunu duyurdu. 17 yaşındaki forvet, Royal Antwerp FC’den geliyor ve daha önce Ajax, ADO Den Haag ve Sparta Rotterdam’da forma giymişti.

2005 doğumlu Haps, geçen yıldan beri Antwerp'in U18 takımında forma giyiyordu. Genç forvet, gençlik seviyesinde oynadığı 12 maçta 5 gol attı. İstatistiklere göre Haps, her 137 dakikada bir gol attı.

Feyenoord’a yeni katılan oyuncu, kariyerine Sparta’da başladı ve 2018’de Ajax’a transfer oldu. Amsterdam’da geçirdiği beş sezonun ardından ADO’da yeni bir maceraya atılan Haps, 2025 yılında Antwerp’e transfer oldu.

Haps şimdi Hollanda topraklarına geri dönüyor. Rotterdam’daki Varkenoord antrenman tesisinde, yetenekli forvet profesyonel futbolcu olarak gelişimine devam edecek.

Haps’ın hangi gençlik takımına katılacağı henüz bilinmiyor. Giovanni van Bronckhorst’un, geleceği açısından onu yakından takip etmesi muhtemel.

Feyenoord Youth Watcher, Haziran ayında üst düzey yetenek Damin el Fayda’nın Feyenoord’dan ayrıldığını bildirmişti. On altı yaşındaki savunma oyuncusu, bu yaz Red Bull Leipzig’e transfer olacak.