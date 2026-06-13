Belçika basını Het Laatste Nieuws'in haberine göre, Feyenoord ve OGC Nice, Charles Vanhoutte'nin transferi konusunda "birkaç nokta ve virgül dışında" anlaşmaya vardı. Rotterdam ekibi, Güney Fransa'ya yaklaşık altı milyon euro ödeyecek.

27 yaşındaki Vanhoutte, geçen yaz Union Sint-Gillis'ten yaklaşık 6 milyon euroya transfer edildiği Nice'te bir sezon oynadı. Vanhoutte, Nice ile küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve şimdi yeni bir mücadeleye atılmak istiyor.

Feyenoord'da, kontrolcü orta saha oyuncusu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. De Kuip'te, bir kez Belçika milli takımında forma giymiş olan oyuncu, önemli bir kontrolcü rol üstlenecek.

Vanhoutte'nin yaklaşan transferiyle teknik direktör Dévy Rigaux, yaz transfer döneminde ilk transferini tamamladı. Belçikalı teknik direktör, göreve başladıktan kısa bir süre sonra teknik direktör Robin van Persie'yi kovarak adından söz ettirmişti.

Vanhoutte, Cercle Brugge'nin altyapısından yetişti ve AFC Tubize'de kiralık olarak oynadıktan sonra, A takımda kalıcı olarak yerini aldı. A takımda üç yıl oynadıktan sonra, 2023 yılında yaklaşık 1,3 milyon euroya Union'a transfer oldu.

Feyenoord, Jakub Moder ve Hwang In-beom'un ayrılmasına açık bir tutum sergiliyor, bu da Vanhoutte'nin transferini pek de şaşırtıcı hale getirmiyor. Özellikle Hwang için, Feyenoord'un Dünya Kupası'nda Çekya'ya karşı attığı gol ve yaptığı asistin ardından önemli bir meblağ elde edebileceği görülüyor.

Kortrijk doğumlu Vanhoutte'nin Nice ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak burada ilk 11'de yer alması garanti değildi. Sağ ayaklı oyuncu, 44 maçta toplam 3.099 dakika sahada kaldı. Tek golünü Avrupa Ligi'nde Go Ahead Eagles karşısında attı.