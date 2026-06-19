Feyenoord, 5,5 milyon euro ödeyerek yaz transfer dönemindeki ilk transferini kesinleştirdi

Charles Vanhoutte, Feyenoord’un yaz transfer döneminde yaptığı ilk transfer oldu. Rotterdamlı kulüp, bu haberi Cuma günü resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, OGC Nice’ten yaklaşık 5,5 milyon avroya transfer edildiği bildirildi ve De Kuip’te 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli, bonuslarla birlikte nihai olarak 6 milyon avroya kadar çıkabilir.

Vanhoutte, yeni kulübünün internet sitesinde “Bu yeni maceraya çok heyecan duyuyorum” dedi. “Feyenoord, forma giymek için harika bir kulüp. Elbette bunun nedeni, ulusal şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ön planda olduğu sportif yönü. Bunları sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Ama kişisel olarak da Feyenoord’un bana uygun olduğunu hissediyorum. Burada azim ve takım ruhu çok önemseniyor ve bu özellikler tam da bana göre. Bu yüzden yeni sezon hazırlıklarına başlamak ve taraftarlarla birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum.”

Vanhoutte’nin transferi bir süredir gündemdeydi. Bir hafta önce Belçika’nın Het Laatste Nieuws gazetesi, Feyenoord ve Nice’in transfer konusunda “birkaç nokta ve virgül dışında” anlaşmaya vardığını yazmıştı.

Artık bu transfer resmiyet kazandı. Vanhoutte, geçen yaz Union Sint-Gillis’ten yaklaşık altı milyon avroya transfer edildiği Nice’te nihayetinde bir sezon forma giydi. Vanhoutte, Nice ile küme düşmekten kıl payı kurtuldu.

Feyenoord’da bu kontrolcü orta saha oyuncusu, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek. De Kuip’te, bir kez Belçika milli takımında forma giymiş olan Vanhoutte, önemli bir kontrolcü rol üstlenecek.

Vanhoutte, Cercle Brugge’nin altyapısından yetişti ve AFC Tubize’de geçirdiği kiralık dönemden sonra A takımda kalıcı olarak yerini aldı. A takımda üç yıl oynadıktan sonra, 2023 yılında yaklaşık 1,3 milyon euro karşılığında Union’a transfer oldu.

Feyenoord, Jakub Moder ve Hwang In-beom’un ayrılmasına açık bir tutum sergiliyor; bu da Vanhoutte’nin transferini pek de şaşırtıcı hale getirmiyor. Özellikle Hwang için, Feyenoord’un Dünya Kupası’nda Çekya’ya karşı attığı gol ve yaptığı asistin ardından önemli bir bedel elde edebileceği görülüyor.

Kortrijk doğumlu Vanhoutte’nin Nice ile 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı, ancak burada ilk 11’de yer bulamıyordu. Sağ ayaklı oyuncu, 44 maçta toplam 3.099 dakika sahada kaldı. Tek golünü ise Avrupa Ligi’nde Go Ahead Eagles karşısında attı.