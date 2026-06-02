Feyenoord, 24 kez milli formayı giymiş oyuncuyla vedalaştı

Jeyland Mitchell, Feyenoord'dan kesin olarak ayrılıyor. Rotterdam kulübü Salı günü yaptığı açıklamada, sağ ayaklı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanan Sturm Graz tarafından kesin olarak transfer edildiğini duyurdu. Mitchell, geçen sezon Feyenoord tarafından Avusturya'nın önde gelen kulübüne kiralanmıştı.

Mitchell, Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi vardı, ancak De Kuip'te forma giyme şansı bulamadı. 24 kez milli formayı giyen 21 yaşındaki Kosta Rikalı stoper, Feyenoord'dan ayrılırken, Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere dokuz maçta toplam 199 dakika forma giymişti.

Genç savunma oyuncusu, Ocak ayında kısa bir süreliğine Rotterdam-Zuid'e geri dönmüştü. Sturm Graz, Avrupa Ligi grup aşamasında Feyenoord ile karşılaşmıştı. Kiralık oyuncu, Feyenoord'un 3-0'lık rahat bir galibiyetle tamamladığı maçın son dakikalarında sahaya çıkmıştı.

Mitchell, 2024 yılında Kosta Rika ekibi Alajuelense'den transfer edilmişti ve toplamda iki sezon Feyenoord'da forma giydi. Şimdi ise geçen sezon şampiyonluğu LASK Linz'e kaptıran Sturm Graz'da kariyerine devam edecek.

Feyenoord'dan ayrılan Mitchell, 2025/26 sezonunda Sturm Graz'ın savunmasında vazgeçilmez bir isimdi. Defans oyuncusu 26 maça çıktı ve bir gol ile bir asist kaydetti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Avusturya'nın önde gelen kulübü özellikle onun top çalma becerilerinden etkilenmiş durumda.

Sturm Graz, Mitchell'in transfer ücreti hakkında açıklama yapmak istemiyor. Feyenoord da transfer bedelini kamuoyuna açıklamıyor.