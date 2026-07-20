Feyenoord, 10 milyonluk teklifin ardından bir saniye bile düşünmek zorunda kalmadı

Feyenoord, OSC Lille’in Gjivai Zechiël için yaptığı milyonluk teklifi kararlı bir şekilde reddetti. Voetbal International’dan kulüp gözlemcisi Martijn Krabbendam’a göre, Fransız kulübü bonuslar ve yeniden satış payı hariç on milyon euro teklif etti, ancak Rotterdam ekibi 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu yaz ne pahasına olursa olsun kadrosunda tutmak istiyor.

Bu reddedilme, Feyenoord’un Zechiël’in gelişimine duyduğu güveni vurguluyor. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda Sparta Rotterdam ve FC Utrecht’te kiralık olarak forma giyerek etkileyici bir performans sergilemişti ve şimdi De Kuip’teki A takıma kalıcı olarak katılmaya hazır görünüyor.

Feyenoord’un hazırlık kampında Zechiël güçlü bir izlenim bırakıyor. Üç hazırlık maçında şimdiden iki asist yaptı ve oyunun temposunu artırmasıyla dikkat çekti. Sporting Charleroi karşısında iki golün hazırlayıcısı olarak önemli bir rol oynadı.

Krabbendam da bu nedenle Feyenoord’un kısa vadede orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vereceğini beklemiyor. ESPN’deki Voetbalpraat programında görev yapan gazeteci, “Zechiël ve Lille meselesinin çok zorlu bir süreç olacağını anlıyorum” dedi. “Feyenoord onu kesinlikle bırakmak istemiyor. On milyon teklif ettiler; bu rakama bonuslar ve yeniden satış payı dahil değil. Yine de Feyenoord şöyle dedi: Onu mutlaka kadromuzda tutmak istiyoruz."

Kulüp gözlemcisine göre, Zechiël’i elinde tutmak hikayenin sadece bir parçası. Feyenoord, oyuncunun niteliklerinden gerçekten eminsen, bu takdirini somut bir gelecek planına da yansıtmak zorunda kalacak.

Krabbendam, bu konuda teknik direktör Dévy Rigaux’nun önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor. “Bu onun için iyi bir işaret, ancak ona inanıyorsanız bu çocuğa bir gelecek perspektifi ve yeni bir sözleşme de sunmalısınız. Rigaux’nun bu tür konuları henüz çözmesi gerekiyor. Bu hafta Belçika’ya gidecekler, o zaman bir şeyler olacağını bekliyorum.”

Krabbendam, reddedilen teklifin daha yüksek bir transfer ücreti koparmak amacıyla yapılmadığını vurguluyor. Ona göre bu karar, tamamen Feyenoord’un Zechiël’e duyduğu sportif güvene dayanıyor. “Anladığım kadarıyla Feyenoord, Zechiël’de gerçekten büyük bir potansiyel görüyor. Hazırlık maçlarında da çok iyi performans gösteriyor. Ancak bu genç oyuncu iki kez kiralandı; önce Sparta Rotterdam’a, ardından da FC Utrecht’e.”

Zechiël için önümüzdeki dönemde en önemli konu, kadro içindeki rolüne ilişkin netlik kazanmak olacak. "Şu anda sadece Feyenoord'da bir gelecek perspektifi istiyor. Her zaman Robin van Persie ile kavga ettiği söylentileri vardı, ama durum o kadar da kötü değildi. Onun için önemli olan gelecek perspektifiydi: Bu yıl oynama şansım ne kadar? Eğer bir planınız varsa, buna bir sözleşme de eşlik etmelidir. Genellikle işler böyle yürür."

Zechiël’in şu anda 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşmesi var.