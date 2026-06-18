"Feyenoord, 10 milyon euro değerindeki oyuncuyu kadrosuna kattı"

Feyenoord, savunma oyuncusu Mika Mármol ile kadrosunu güçlendirecek gibi görünüyor. FR12.nl’ye göre, çeşitli kulüplerin ilgisini çeken İspanyol Las Palmas takımının 24 yaşındaki savunma oyuncusu, kararını vermiş ve De Kuip’e transfer olmayı seçmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonu, söz konusu yayın organı Rotterdam ekibinin Mármol’a ilk teklifini yaptığını bildirmişti. Hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen savunma oyuncusu, bu yaz bedelsiz transfer olacak.

Ardından bekleyiş başladı. Zira Mármol, Deportivo La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol ve Celta de Vigo gibi kulüplerin de ilgisini çekmişti.

Şimdi ise FR12.nl, içeriden alınan bilgilere dayanarak Mármol’un Feyenoord’u tercih ettiğini bildiriyor. Muhtemelen sahada daha fazla süre alabilme ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alma ihtimali, kararında önemli bir rol oynadı.

Marmól, gençlik yıllarında bir süre FC Barcelona’nın altyapısında yer aldı ve yıllar sonra İspanya şampiyonu olan takıma geri döndü. B takımından A takımına yükseldi ve 2021/22 sezonunda bu takımda bir dakika süre aldı.

FC Andorra'daki macerasının ardından Mármol, Segunda División'da mücadele eden Las Palmas tarafından kadrosuna alındı. Defans oyuncusu, İspanya'nın ikinci liginde beşinci sırada bitiren kulüpte güçlü bir sezon geçirdi.

Mármol, İspanya formasıyla yedi genç milli maçta forma giydi. Ancak, son Avrupa şampiyonu olan takımın A milli takımında henüz forma giyme şansı bulamadı. Transfermarkt, 1,83 metre boyundaki savunma oyuncusunun mevcut transfer değerini on milyon avro olarak tahmin ediyor.