Fertz: Slot'a güvenmek gerekir... Van Dijk'a katılmıyorum

Liverpool'un orta saha oyuncusu Florian Wirtz, bu sezon Reds'in gösterdiği vasat performansın gölgesinde, yarın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan takımının önündeki zorlu mücadele hakkında konuştu.

Fertz, Salı günü düzenlediği basın toplantısına, bu sezonla ilgili değerlendirmeleriyle başladı: "Elbette daha iyi bir sezon geçirmeyi umuyorduk. Belirli hedeflerimiz vardı ve takım geçen sezon ligi kazandı, bu yüzden bu sezon da şampiyonluğu korumak hedefimizdi. Ancak hala Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve mücadele edecek bir şeylerimiz var, ayrıca gelecek sezon turnuvaya katılmayı garantilemek de var. İşler tam olarak istediğimiz gibi gitmedi, ama hala uğruna oynayacağımız çok şey var."

Şampiyonlar Ligi'nin önemi hakkında: "Bu çok büyük bir turnuva ve Şampiyonlar Ligi maçları her zaman özeldir. Bu yüzden tadını çıkarmaya ve mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyoruz. Bu turu geçmeyi umuyoruz ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz çünkü burada dünyanın en iyi takımları oynuyor. Şu anda nerede durduğumuzu görmek için bu kulüplerle karşılaşmak iyi oluyor."

Liverpool'un ligde olduğu kadar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmasının nedeni hakkında: "Ligde iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum, ancak sonuçlar belki de Premier Lig'in ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor; bu, herhangi bir takımın diğerini yenebileceği güçlü bir lig. Şampiyonlar Ligi geceleri her zaman biraz farklıdır, farklı ülkelerden ve çeşitli oyun tarzlarına sahip kulüplerle karşılaşırsınız. Şimdiye kadar bu yolculuğun tadını çıkardık ve yarın Paris Saint-Germain ile karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Van Dijk'ın Liverpool'un Manchester City karşısında "pes ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin yorumda bulundu: "Virgil'in bunu söylediğini bilmiyordum. Şahsen, bu görüşe doğrudan katılmıyorum çünkü fırsatlar yaratmaya ve maçın gidişatını değiştirmeye çalıştık. Tabii ki zaman geçip 80. dakikaya geldiğinizde ve 3-0 gerideyseniz, aynı yoğunlukta koşmaya ve denemeye devam etmek zihinsel olarak zor oluyor. Skor 3-0 ve 4-0 iken bile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve o sırada birkaç fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. City'ye karşı 4-0 yenilgi bizim standartlarımızda değil, tur atlamak istiyorduk ve gelecek yıl daha iyi olmak istiyoruz."

Yarın güçlü bir performans sergileme konusundaki sorumluluk duygusu hakkında: "Evet, elbette. Bu, her oyuncunun oynamak isteyeceği türden maçlar ve ben de bu kulübe geldiğimde hayalini kurduğum şey buydu. Bu yüzden yarın ve önümüzdeki hafta Anfield'da iyi bir maç çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bir oyuncu olarak, her zaman bu tür maçlarda yer almak ve bu turdan çıkmayı garantilemek istersiniz."

Takımın büyük maçlarda rekabet edebilme kapasitesine gelince: "Bu sezon büyük maçlarda, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde iyi olduğumuzu gösterdik. Geçen tur Galatasaray maçı kolay değildi, onlar iyi bir takım. Kendimize güveniyoruz, güçlü karakterlere sahip iyi bir kadromuz, harika oyuncularımız ve bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışan iyi bir teknik direktörümüz var. İkinci maçın kendi sahamızda oynanacak olması bir avantaj olabilir, bu yüzden Anfield'a giden yolu açacak iyi bir sonuç almaya çalışacağız."

Arne Slot'a olan güvenlerinden bahsederek sözlerini tamamladı: "Evet, elbette. Koça güveniyoruz ve takım da ona güvenmeli çünkü geçen sezon lig şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon birçok iyi maç çıkardık, sonuçların daha iyi olmasını dilerdik ama şu anki gerçek bu ve hala uğruna mücadele edeceğimiz hedeflerimiz var. Tek söyleyebileceğim, koça güveniyoruz ve yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız."




















