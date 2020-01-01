Ferran Torres Manchester United ve Liverpool'un radarında

Manchester United ve Liverpool'un Ferran Torres için hamle yapması Dortmund'un elini zayıflattı.

'nın parlayan yıldızı Ferran Torres, bu yaz transfer gündemini oldukça meşgul edecek gibi.

Goal ve Spox'un aldığı bilgilere göre transferde istekli olan Dortmund'un karşısına ve çıktı.

Son dönemde genç oyuncuların gelşimine büyük katkısı olan Dortmund için Ferran Torres hedefi biçilmiş kaftandı. Özellikle Jadon Sancho'nun sezon sonu ayrılma ihtimali de Dortmund için Torres transferini mümkün kılıyordu.

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Bu transfer için 50 milyon euro'yu gözden çıkaran Dortmund'a Manchester United ve Liverpool rakip olması şüphesiz ki genç yıldız adayının fiyatını yükseltecek.

Manchester United ve Liverpool'un Torres'e ilgisinin yanı sıra 'dan da bir kulüp genç oyuncu hakkındaki gelişmeleri izliyor. Hatta 'in de bu transfer için hamle yapması bekleniyor.

2021 yazına kadar Valencia ile sözleşmesi bulunan Torres'in 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. İspanyol oyuncu için henüz yeni bir sözleşme gündeme gelmedi.