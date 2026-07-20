Ferran Torres, İspanya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak, finalde Arjantin’e karşı galibiyet golünü atmasının ardından, Barcelona’daki geleceği hakkındaki tartışmaları ertelemeyi başardı. Bu arada Katalan kulübü, önümüzdeki hafta onunla nihai kararını belirlemek üzere belirleyici bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Ferran Torres'in geleceğini değerlendirdiğinin farkında ve bu nedenle, şampiyonluğun sevincinin ardından biraz dinlenip İspanya milli takım kampında yaklaşık iki ay geçirdikten sonra, oyuncunun niyetini doğrudan öğrenmek amacıyla önümüzdeki hafta onunla bir görüşme ayarladı.

Katalan kulübü, önümüzdeki sezon bu oyuncuya güveniyor; özellikle de Polonyalı Robert Lewandowski'nin yedeği olacak bir net forvet eksikliğini hâlâ hissetmekte ve Arjantinli Julian Alvarez'in durumunun nasıl sonuçlanacağını bekliyor ya da başka seçeneklere yönelmeyi düşünüyor.

Ferran Torres, 16 yıl sonra Andrés Iniesta'nın başarısını akıllara getirdi. Barcelona'dan İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu belirleyen golü atan ikinci oyuncu olarak "La Roja"ya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırdı ve milli takım kadrosunda yer alan diğer yedi Barcelona oyuncusuyla birlikte bu başarıyı kutladı.

Bu gelişme, kulüpteki geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu bir dönemde gerçekleşti. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken, 26 yaşındaki oyuncu Paris Saint-Germain’in ilgisini çekiyor ve Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı karşısında attığı belirleyici golün ardından, onu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin sayısının artacağı tahmin ediliyor.

"Mundo Deportivo" daha önce, finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle Barcelona'nın önümüzdeki Eylül ayından önce oyuncunun sözleşmesini yenilemeyi planlamadığını belirtmişti. Zira yeni sözleşmenin imzalanması, 2021-2022 sezonunun kış transfer döneminde yapılan transfer anlaşmasında belirtilen değişken maddeye göre kulübü Manchester City'ye 8 milyon euro ödeme yapmaya mecbur bırakacak.

Bununla birlikte, Ferran'ın geleceğine ilişkin Barcelona'nın yol haritası, tarafların bir araya geleceği önümüzdeki haftadan itibaren kesinleşecek.

Şu anda, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmış olmasına rağmen, Torres’in durumu konusunda Barcelona yönetimi içinde sükunet hakim.

Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansının ardından piyasa değerinin artması doğal bir durum; bu nedenle, ister başka bir kulübe transfer olsun ister sözleşmesini yeniletsin, artık turnuva öncesindeki değerine sahip değil.

Etkisi, İspanya’ya ikinci yıldızını kazandıran golü atmakla sınırlı kalmadı; yarı finalde Portekiz karşısında da belirleyici bir rol oynadı. Mikel Merino’nun galibiyet golünü, en önemli güçlü yanlarından biri olan muhteşem bir derin pasla hazırladı.

Bu parlak performans, hem Barcelona’da hem de İspanya Milli Takımı’ndaki kariyeri boyunca onu eşlik eden bir özellik olan sürekli azminin taçlandırılması oldu; zira birçok kez maçlara yedek kulübesinden başlamak zorunda kaldığında bile pes etmedi.

Torres, Eylül 2020’de Luis Enrique yönetiminde milli takımdaki ilk maçına çıktığından bu yana 65 uluslararası maçta 25 gol attı ve İspanya’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti. 59 golle İspanya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olan David Villa'nın yanı sıra, New Jersey'deki "MetLife" Stadyumu'nun tribünlerinden Dünya Kupası finalini izleyen Emilio Butragueño'ya da sadece bir gol uzaklıkta.

Barcelona’da ise Ferran Torres, Ocak 2022’de Xavi Hernández’in yönetiminde ilk kez sahaya çıktığından bu yana 207 resmi maçta 65 gol attı. Xavi Hernández, final maçında oyuncunun Emiliano Martínez’in kalesini havalandırmasının ardından çılgınca sevinç gösterisinde bulundu.