Ferran Torres, dev kulüple anlaşmaya vardı ve Barcelona’dan ayrılmaya yaklaştı

Ferran Torres’in Barcelona’dan ayrılığı bir adım daha yaklaştı. Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg’in haberine göre 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Paris Saint-Germain ile transfer konusunda kişisel anlaşmaya vardı.

Plettenberg, “Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı” diye yazdı. “Bu zaten birkaç gündür plandaydı. PSG ile Barcelona da şimdi kendi aralarındaki görüşmelere başladı.”

Geçen hafta transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto da İspanyol oyuncunun PSG’ye açık olduğunu duyurmuştu. Barcelona da Ferran’ı ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istiyor gibi görünmüyor, bu da transferi kolaylaştırıyor.

PSG, Barcelona’da 2027 ortasına kadar devam eden sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerin iddiaya göre “tamamen tıkanmasının” ardından uzun süredir Ferran’ın peşinde. Sky Italia da temmuz ortasında Fransız ekibinin Barcelona ile iş yapmak istediğini duyurmuştu.

Barcelona, Ferran’ın sözleşmesinin yalnızca bir yıl daha devam etmesine rağmen, santrforun yeni statüsünden faydalanmak isteyecek. Uzatmalarda attığı şık golle İspanya’yı Arjantin karşısında dünya şampiyonluğuna taşıdı (1-0).

PSG, Gonçalo Ramos’un (AC Milan) ve Lee Kang-in’in (Atlético Madrid) ayrılığının ardından hücum hattında taze kana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca Bradley Barcola’nın da neredeyse kesin olarak ayrılması bekleniyor ve Ibrahim Mbaye konusunda da soru işaretleri var.

Paris ekibi, Torres’in yanı sıra Ajax yıldızı Mika Godts’u da kadrosuna katmayı çok istiyor. Sol kanat oyuncusu bu adıma açık ve kişisel anlaşmaya vardı. PSG’nin şimdi Ajax ile de anlaşma sağlaması gerekiyor.