Fernando Reges ailesiyle beraber Türkiye'den ayrıldı

İspanyol kulübü Sevilla'ya transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Fernando, ailesiyle başkent Lizbon'a hareket etti

'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Francisco Reges, 'e gitti.

İspanyol kulübü 'ya transferi gündemde olan Fernando, ailesiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçen Brezilyalı futbolcu, kendisine transferiyle ilgili soru soran basın mensuplarına teşekkür ederek, henüz netleşen bir şey olmadığını, bu konuda daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Fernando ile ailesi, Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket eden uçakla İstanbul'dan ayrıldı.