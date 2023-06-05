Fernando Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi: Olay hareketi geceye damga vurdu

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinde paslaşarak top döndüren iki takım arkadaşını uyardı.

Muslera derbiye yaptığı hareketle damga vurdu

Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş'ı uyardı

Peki neden?

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken sezon bitmeden önce Fenerbahçe sınavına çıktı ve ezeli rakibine karşı 3-0 galip geldi. 79. dakikada Zaniolo'nun kaydettiği üçüncü golün ardından Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı oyuncuların her paslaşması sonrası "oley" çekmeye başladı. Bunun üzerine Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş kendi aralarında art arda paslaşmaya başladı. Taraftarlar, "oley" diye bağırdıkça ikili arasındaki paslaşma da uzadı. Bu sırada devreye giren Fernando Muslera takım arkadaşlarını uyardı. Uruguaylı kaleci sinirli bir şekilde eliyle işaret ederek arkadaşlarının ileri doğru oynamasını istedi.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe kaybettiği derbinin ardından ikincilik koltuğunu da kaybedebilir. Jorge Jesus'un Türkiye Kupası finalinden önce takımdan ayrılabileceği söyleniyor.