Fernando Muslera'nın yerine geliyor! Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmedi

Fernando Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceği söylenirken sarı-kırmızılılar gündemine yeni bir kaleci aldı.

Muslera, Galatasaray'a veda edebilir

Sarı-kırmızılılar kaleci arayışında

Eski kalecilerini gündeme aldılar

NE OLDU? Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 14 sezonun ardından Fernando Muslera'nın Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon performansından dolayı eleştiri alan 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin takıma veda edeceği söylenirken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

BÜYÜK RESİM: Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray yeni kaleci arayışları kapsamında 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak formasını giyen eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.

Sport'un haberine göre, Barcelona'da yedek kalmaktan bıkan ve sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki Inaki Pena, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti.

Haberin devamı aşağıda

Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek biri isim arayışındaki Galatasaray yönetiminin de sarı kırmızılı formayı giydiği dönemde performansıyla beğeni toplayan Inaki Pena'nın transferi için önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin sarı kırmızılı formayı yeniden giymeye sıcak baktığı söyleniyor.

GALATASARAY'IN ADAYLARI KİMLER? Arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın kaleci listesinde Eyüpspor'dan Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis'in de yer aldığı basına yansımıştı.