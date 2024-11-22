Fernando Muslera'nın yerine 28 milyon euro'luk kaleci geliyor

Fernando Muslera, Galatasaray'da son dönemlerini yaşarken sarı-kırmızlılar, hedefe aldıkları 28 milyon euro'luk kaleciyle transferde büyük oynayacak.

Muslera'nın yerine 28 milyon euroluk kaleci

Galatasaray transferde büyük oynuyor

Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak

NE OLDU? 14 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera için bir devir kapanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda Uruguaylı eldivene veda edecek ve Muslera ailesiyle birlikte ülkesine dönecek. Galatasaray'da Muslera'nın yerini dolduracak isim arayışları da başladı. Sarı-kırmızılılar gözünü büyük bir hamleye dikti.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ın gündeminde piyasa değeri 28 milyon euro olan bir kaleci var. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki isim Alisson Becker.

Liverpool'un 30 milyon euroya transfer ettiği Giorgi Mamardashvili'nin yeni sezonda İngiliz devinin kalesini koruması bekleniyor. Alisson Becker'in durumunu yakından takip eden Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin ayrılık kararı alması durumunda harekete geçecek.

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DAHA FAZLASI: Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Alisson'da Claudio Taffarel faktörüne güveniyor. Galatasaray'ın efsane eldiveni, an itibarıyla Liverpool'da kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor.

SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 23 Kasım'da Bodrum FK ile Süper Lig'de oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ardından 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olacak.