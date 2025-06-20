Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu: Herkese sürpriz yaptı

Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini noktalayan Fernando Muslera'nın yeni takımını menajeri açıkladı.

NE OLDU?

Galatasaray'da tam 14 yıl boyunca kaleyi koruyan Fernando Muslera, Türkiye’de bir dönemin sonuna gelirken kariyerine Güney Amerika’da devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı formayla sayısız başarıya imza atan tecrübeli kaleci, artık Arjantin ekibi Estudiantes’in yolunu tutuyor.

NE SÖYLENDİ?

Muslera’nın menajeri Rodrigo Lubetkin, Radio La Cielo’ya yaptığı açıklamada 37 yaşındaki eldivenin geleceğine dair net konuştu: “Masada son olarak Penarol ve Estudiantes kalmıştı. Kararımızı Estudiantes’ten yana kullandık. Penarol ile süreç biraz uzayınca, Estudiantes’in net ve kararlı tavrı Nando için çok kıymetliydi.”

Lubetkin ayrıca, Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye’de kalma gibi çeşitli tekliflerin de değerlendirildiğini ancak bu seçeneklerin elendiğini vurguladı.

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Muslera’nın bu tercihi, hem kariyerine yeni bir soluk katmak hem de Güney Amerika’da futbolun farklı bir yüzünü deneyimlemek adına önemli bir adım olarak görülüyor.

BÜYÜK RESİM

Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerini şampiyonlukla noktaladı. Uruguaylı eldiven, 14 sezonda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası kazanarak Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.