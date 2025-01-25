Fernando Muslera, Konyaspor maçında Galatasaray tarihine geçti

Fernando Muslera, Konyaspor maçında rekor kırarak adını Galatasaray tarihine yazdırdı.

Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Muslera tarihe geçti

Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırdı

NE OLDU? 3-3 berabere kaldıkları Dinamo Kiev maçında sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklarıyla karşılaşan Fernando Muslera'nın gönlünü taraftar maçtan önce hazırladığı özel pankartla aldı. Uruguaylı kaleci bir sonraki maçta Galatasaray tarihine geçti.

BÜYÜK RESİM: Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıkacak olan Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı geçerek kulüp tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcu oldu.

Muslera'ya Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk "429" yazılı bir forma hediye etti. Metin Öztürk ayrıca deneyimli kaleciye bir plaket takdim etti.

Haberin devamı aşağıda

Fernando Muslera, Galatasaray'da Süper Lig (7), Türkiye Kupası (4) ve Türkiye Kupası (6) şampiyonlukları yaşadı.

DAHA FAZLASI: Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği tek golle mağlup etti. Topu filelere göndermesinin ardından taraftara koşan Nijeryalı golcü, önce formayı öptü daha sonra kameralara ağlama işareti yaptı. Victor Osimhen'in bu gol sevinciyle Fenerbahçelilere gönderme yaptığı iddia edildi ve sosyal medyada gündem oldu.

SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında oynayacak.