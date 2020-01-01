Fernando Muslera: En güzeli Fenerbahçe maçıydı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne zaman sahalara döneceğim, cevabı kolay olan bir soru değil. Çünkü her şey biyolojik ilerlemeye bağlı. Bu sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Fakat kendim için kesin bir süre vermem zor.

Sakatlığım esnasında ne olduğunu biliyordum ancak çok fazla acı hissetmedim. Kırık olduğunu öğrenince üzüldüm. Bir süre oynayamayacağımı biliyordum. Ambulansın sahaya geç gelmesi normal bir durum değildi. Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek beni üzdü.

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" 'da on yıl kalacağımı tahmin etmezdim"

İtalya’dan ’ye gelirken burada on yıl yaşayacağımı, Galatasaray’da on yıl oynayacağımı tahmin edemezdim. Kendimi evimde hissediyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kariyerimi Galatasaray’da bitirmek istiyorum. Burada yaşadıklarım beni mutlu ediyor.

Türkiye’de taraftarlar futbolcun farklı, heyecanlı ve tutkulu olmasını sağlıyor. Ligi bir şekilde seyircisiz olarak bitirmek zorundaydık. Ancak taraftarsız maçlar bizim için bir şey ifade etmiyor.

"Bu takımın hep önemli kalecileri oldu"

Galatasaray tarihi boyunca önemli kalecilere sahip oldu. Simovic, Taffarel, Mondragon… Benden sonra da iyi kaleciler olacaktır. Okan Kocuk genç ve iyi bir kaleci. Çok karakterli biri. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum.

Arda Turan benim için her şey demek. Çok büyük takımlarda forma giyebilmek için yurt dışına gitti. Lider bir oyuncu. Galatasaray’a hem saha içi hem de saha dışında katkısı olacaktır. Döndüğü için mutluyuz.

Galatasaray’ın kaptanı olmak benim için büyük bir gurur. Yabancı bir futbolcu olarak bu görevi üstlendim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu görevi çok iyi şekilde yapabileceğimi düşünmüyordum. Kaptanlıkta tecrübe önemlidir. Burada on yılımı doldurdum.

"En güzeli ile oynadığımız maçtı"

Geçen sezon güzel maçımız Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maçtı. Uzun zamandır rakibimizi orada mağlup edemiyorduk. Bence en iyi maçlarımızdan biri oldu. En kötü maçlarımız ise salgından sonra oynadıklarımız maçlarımızdı.

Fatih Terim hepimizin güvendiği bir isim. Saha dışını da çok iyi bilen, anlayışlı, herkesin saygı duyduğu biri. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’ın değerlerini yansıtan biri.