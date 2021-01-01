Fernando Hierro'dan Real Madrid'e Sergio Ramos çağrısı

Real Madrid'in efsanelerinden Fernando Hierro, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sergio Ramos'un takımda tutlması gerektiğini söyledi

Real Madrid'in efsane isimlerinden Fernando Hierro, Sergio Ramos için kulübe çağrı yaptı. Hierro, "Kulüp tarihinin en iyi stoperi" olarak tanımladığı Ramos için Real Madrid'in yeni sözleşme imzalaması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'in bir yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun en az iki yıllık sözleşme istediği biliniyor.

Hierro neler söyledi?

Real Madrid'in efsane isimleri arasında gösterilen Hierro, El Confidencial'e konuştu.

"Bence takımdaki yeri ve karakter olarak benzersiz. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Sergio bir Real Madrid efsanesi ve umarım futbol kariyerini bu kulüpte tamamlar. Onun gibi bir oyuncunun kariyerini bu harika kulüpte bitirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sportif anlamda benim sahip olmadığım şartlara sahip ve benim için kulüp tarihindeki en iyi stoper oyuncusu."

PSG ve Manchester United'ın takibinde

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sergio Ramos için birçok Avrupa devi devrede. Özellikle Paris Saint-Germain ve Manchester United, efsane oyuncuya imza attırmak için fırsat kolluyor.

Ramos'un Real Madrid kariyeri

2005'ten beri Santiago Bernabeu'da olan Sergio Ramos 668 kez Real Madrid forması giydi. Bir stoper olmasına rağmen 100 gollük büyüleyici bir istatistiğe sahip. Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın formasını 178 kez giydi.

Diz sakatlığı bulunan Ramos'un tekrar sahalara dönerek, Real Madrid'e La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde katkı vermesi bekleniyor.

Hierro'dan Zidane'a övgü

Fernando Hierro eski takım arkadaşı Zinedine Zidane'a duyduğu hayranlığı da anlattı.

"Ona duyduğum hayranlık, kişisel sevginin yanı sıra, kulübe bakış açışı ve teknik direktörlük tarzıyla, her maçtan önce ve sonra basına yaptığı açıklamalarla alakalı.

Yanılmıyorsam, Real Madrid'de görev yapmış olan teknik direktörler arasında, kazandığı şampiyonluk sayısıyla ikinci sırada yer alıyor"

Fernando Hierro'nun kariyeri

1989 yılında Real Valladolid'den Real Madrid'e transfer olan Fernando Hierro, 2003 yılına kadar formasını giydiği Real Madrid için bir ikon haline geldi. 2003 yılında Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olan efsane isim futbolu İngiltere'nin Bolton takımında bıraktı.

Hierro, Real Madrid kariyerinde 5 kez La Liga şampiyonluğu, bir kez Copa del Rey, 4 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez Kıtalararası Kupa, bir kez UEFA Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.