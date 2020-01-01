Fernandao: En büyük pişmanlığım Türkiye'den ayrılmak

Son olarak Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Fernandao, Suudi Arabistan'a transfer olmayı hayatının en büyük pişmanlığı olarak görüyor.

'nin eski golcüsü Fernandao, tekrar 'de forma giymek istediğini söylerken bir dönem takım arkadaşı olan Robin van Persie hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazeesi'nden Volkan Demir'e konuşan Fernandao, en büyük pişmanlığının 'a gitmek olduğunu söyledi;

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"Hayatta tek büyük pişmanlığım var; o da Arabistan'a gitmiş olmak. Türkiye'de kalabilirdim. Türk halkına duyduğum sevgiden dolayı başka bir takımda forma giyebilirdim. Arabistan'a gidişim tam anlamıyla felaketti. Sonra kısa sürede 'ya döndüm. Bahia'ya gelirken havaalanında böyle bir karşılama beklemiyordum. Yıl sonuna kadar bir sözleşmem var burada. Ama kariyerime Türkiye'de devam etmeyi çok isterim. Hatta mümkünse kariyerimi Türkiye'de tamamlamayı çok isterim. Böyle bir hayalim var."

Daha fazla takım

En çok Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten Brezilyalı golcü, "Fenerbahçe'yi özellikle sosyal medyadan takip ediyorum. Açıkçası maçları çok fazla izleyemiyorum çünkü Brezilya'da fazla yayını yok Süper Lig'in. maçı yayınlanmıştı, onu izledim. Taraftarların beni etiketlediği paylaşımları görüyorum. Gustavo ve Jailson büyük oyuncular. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorlarsa büyük mücadele veren oyunculardır. Çünkü Fenerbahçe dünya çapında bir takım" ifadelerini kullandı.

Bir dönem rekabet ettiği Robin van Persie ile çok fazla konuşmadığını söyleyen Fernandao, "O dönem iyiydim. Ben gol atıyordum. Bazen o oynuyordu, ben yedekten gelip yine gol atıyordum. Kişilik olayına gelirsek, aynı dili konuşmuyorduk, çok iletişimimiz yoktu. Ama bir problemimiz de yoktu. O dönemde onun oynayıp oynamamasıyla ilgili bir sorun çıktığında bu benimle ilgili değildi. Herkesin yapısı farklıdır. Onun biraz daha kapalı bir kişiliği vardı. Biz Brezilyalılar herkesle şakalaşır, konuşuruz. O birkaç kişiyle konuşmayı tercih ediyordu" dedi.