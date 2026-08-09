Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, gelecek yıl bir oyuncunun Barça'ya dönmesi yönündeki umudunu dile getirirken, Katalan takımıyla ilgili bir dizi konuya da değindi.

Bu açıklamalar, Barça'nın İtalya'da düzenlenen Friuli Venezia Giulia Kupası'ndaki iki maça katılmasının ardından geldi. Barcelona, Nottingham karşısında Raphinha'nın uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği golle galip gelirken, ardından üçlü hazırlık turnuvasında Udinese'ye mağlup oldu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Fermin Lopez, Ronald Araujo'nun Liverpool'a gidişine doğrudan değinerek şöyle konuştu: "Gelecek yıl geri dönmesini umuyorum."

Ferran Torres'in ayrılığına dair dolaşan haberlerle ilgili olarak ise Barcelonalı oyuncu şunları söyledi: "Bu konuya girmek istemiyorum çünkü elimde yeterli bilgi yok. Kendisi harika bir takım arkadaşı ve onun için en iyi olan neyse ona karar vermesini umuyorum, ama bu konuya girmek istemiyorum."

Rodri ile ilgili spekülasyonlar hakkında ise Fermin Lopez şu açıklamayı yaptı: "Bu konu hakkında bilgim yok, ama Deco ve sportif direktörlüğün kararını uygun bulurum. Herkes Rodri'nin büyük bir oyuncu olduğunu biliyor, ama bu konuya çok girmek istemiyorum, bu şu anda takımda bulunan oyunculara saygısızlık olur."

Maça ve kendi performansına dair değerlendirmesinde ise Blaugranalı yıldız şunları ifade etti: "Oynamak için büyük bir isteğim vardı ve hâlâ biraz maç ritmini arıyorum. Çok zorlu bir yaz geçirdim, ama şu an iyiyim ve gelişmeye devam etmek istiyorum."

Takımdaki genç isimlerle ilgili olarak Fermin, akademi oyuncularını övdü ve şöyle dedi: "Çok iyi çalışıyoruz ve La Masia'dan gelen oyuncular çok yüksek kaliteye sahip."