Fenomen Ronaldo, Premier Lig'de Brentford'u bir dönem satın almaya yakın olduğunu açıkladı

Brezilya efsanesi Ronaldo, Real Valladolid'i satın almadan önce Brentford için bir devralma anlaşması yapmaya yaklaştığını açıkladı.

Dünya Kupası galibi, ekonomik yatırımlarla ünlü

Brezilya, İspanyol ve Amerikan takımlarında hisse sahibi

Championship kulübü satın almayı düşündü

NE OLDU? İkonik eski yıldız, kramponlarını astıktan Brezilya'da Cruzeiro'da da bir hisse satın aldı. Dikkatini başka yere çekmeden önce o dönem Championship'te mücadele eden Brentford'u da satın almayı düşündü.

NE SÖYLEDİ? Ronaldo, konuyla ilgili Günaydın İngiltere'ye şunları söyledi: "Real Valladolid'i satın almadan önce, Avrupa'da dolaşıyordum ve aslında Londra'da yaşıyordum. Londra'da fırsatlara bakıyordum. Beş ya da altı yıl önce Brentford'u almaya çok yakındım. Anlaşmayı yapmaya çok yakındım. Çok iyi gidiyorlar... ama şimdi iki kulübüm, iki sorunum var ve hafta sonları hiç huzurum yok!”

BÜYÜK RESİM: Dünya Kupası galibi Ronaldo, azınlık hissesi NASL tarafında bulunan Amerikan takımı Fort Lauderdale'e de yatırım yaptı. Şu anda yakında çıkacak olan DAZN belgeseli The Phenomenon: The Rise, Fall belgeseli için çalışıyor.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Valladolid geçen sezon tekrar La Liga'ya yükseldi ve şimdi İspanya'nın en iyi liginde 13. sırada yer alırken, Cruzeiro bu yılın Ekim ayında Brezilya futbolunun en üst seviyesine geri dönüyor. Serie B'de zirvede yer alıyor.