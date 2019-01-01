Fenerbahçe'ye Sadık Çiftpınar'dan kötü haber

Göztepe maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

2-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasında Cameron Jerome'un sert müdahalesi sonrası sakatlık geçiren ve bir süre oyuna devam ettikten sonra yerini Jailson'a bırakan savunmacının durumu belli oldu.

Darbeye bağlı olarak adalesinde yırtık tespit edilen Sadık Çiftpınar, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sadık Çiftpınar'a sert bir müdahalede bulunan Cameron Jerome, bu hareket sonrası Fenerbahçe karşısında 50. dakikada kırmızı kartla oyundan atılmıştı.