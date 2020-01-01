Fenerbahçe'ye Fode Koita önerisi

Kasımpaşa'dan ayrılması gündeme gelen Fode Koita, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

FFP kriterleri ve TFF limitleri sebebiyle uygun bonservis bedeliyle kadrosuna katabileceği oyuncular arayan 'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 'dan ayrılması gündeme gelen Fode Koita, menajeri Collignon tarafından sarı lacivertli kulübe önerildi.

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Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle ilişkisini kesmesi halinde bu transferi bonservissiz bir şekilde gerçekleştirecek.

Sarı lacivertli yönetim, Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Koita ile ilgili girişimlere başlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada forma giyen Koita, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.