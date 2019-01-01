Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Derbide Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, Hasan Ali Kaldırım’ın sahadaki yerini alıp alamayacağı konusunda belirsizlik yaşanıyor.

’in 28.haftasında ’’ı konuk edecek ’de Hasan Ali Kaldırım’ın durumu can sıkıyor.

Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre, kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe’de, istikrarını koruyan ve son haftalardaki performansıyla göz dolduran başarılı sol bek, sakatlığı sebebiyle takımının yaptığı son iki antrenmana katılamadı.

Kasık bölgesinde hissettiği ağrılar sebebiyle antrenmanlara katılamayan milli futbolcunun, derbide forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol-3 asistlik katkı sağladı.