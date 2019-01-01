Fenerbahçe'ye bir genç yıldız adayı daha: Achraf Dari
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Transferde genç, gelecek vadeden ve maliyeti uygun isimlere yönelen Fenerbahçe, bu doğrultuda bir isimi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, sarı lacivertliler 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulundu.
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Fas kulübünün Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığı, bazı Katar ve Suudi Arabistan takımlarının da istediği oyuncuyla ilgili kararın yakın zamanda verileceği bildirildi. Fas U23 takımında görev yapan Dari'nin bonservisinin 1 milyon dolar olduğu, oyuncunun bizzat Fenerbahçe scout ekibi tarafından keşfedildiği kaydedildi.
Sağ bek ve ön libero mevkiilerinde oynayabilen Dari, 1.88 boyunda ve fiziğine rağmen oldukça çabuk bir stoper olarak göze çarpıyor.