Fenerbahçe'ye bir genç yıldız adayı daha: Achraf Dari

Sarı lavicertliler 20 yaşındaki Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulundu.

Transferde genç, gelecek vadeden ve maliyeti uygun isimlere yönelen , bu doğrultuda bir isimi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, sarı lacivertliler 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulundu.

kulübünün Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığı, bazı ve takımlarının da istediği oyuncuyla ilgili kararın yakın zamanda verileceği bildirildi. Fas U23 takımında görev yapan Dari'nin bonservisinin 1 milyon dolar olduğu, oyuncunun bizzat Fenerbahçe scout ekibi tarafından keşfedildiği kaydedildi.

Sağ bek ve ön libero mevkiilerinde oynayabilen Dari, 1.88 boyunda ve fiziğine rağmen oldukça çabuk bir stoper olarak göze çarpıyor.