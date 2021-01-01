Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi

Goal Türkiye
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Attila Szalai Apollon Limassol
apollon.com.cy
Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardığı Macar stoper, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Attila Szalai'yi İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Szalai bu sezon Apollon Limassol formasıyla 19 maçta forma giyerken 3 de gol attı.

Macaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen genç stoper, UEFA Uluslar Ligi'nde ise 5 maçta görev yaptı.

Macar basınına göre sarı-lacivertli ekip Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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