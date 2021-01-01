Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi
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apollon.com.cy
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Attila Szalai'yi İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Szalai bu sezon Apollon Limassol formasıyla 19 maçta forma giyerken 3 de gol attı.
Macaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen genç stoper, UEFA Uluslar Ligi'nde ise 5 maçta görev yaptı.
Macar basınına göre sarı-lacivertli ekip Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.