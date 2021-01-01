Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardığı Macar stoper, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı.

Transferin hızlı takımı , her konuda anlaşmaya vardığı Attila Szalai'yi İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Szalai bu sezon Apollon Limassol formasıyla 19 maçta forma giyerken 3 de gol attı.

Macaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen genç stoper, 'nde ise 5 maçta görev yaptı.

Macar basınına göre sarı-lacivertli ekip Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.