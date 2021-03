Fenerbahçe'nin yeni golcü adayı Moussa Marega

Gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Mbwana Samatta'yı transfer ettikten sonra satış listesine koymayı planlayan Fenerbahçe, golcü arayışlarına şimdiden başladı.

Portekiz basınından Record , sarı-lacivertli takımın Porto ile henüz sözleşme yenilemeyen Malili oyuncu Moussa Marega'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u kupanın dışına iterek büyük sükse yapan Porto'da 37 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 11 kez sarsmıştı.

#Porto have offered to Moussa #Marega a new contract until 2023, but they have not reached an agreement yet. #Fenerbahce are also interested and are in talks to sign the striker as a free agent in summer. His agent offered him to #ASRoma in the last days. #transfers