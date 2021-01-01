Fenerbahçe'nin yeni golcü adayı Moussa Marega

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Porto'nun golcüsü Moussa Marega ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Mbwana Samatta'yı transfer ettikten sonra satış listesine koymayı planlayan Fenerbahçe, golcü arayışlarına şimdiden başladı.

Portekiz basınından Record , sarı-lacivertli takımın Porto ile henüz sözleşme yenilemeyen Malili oyuncu Moussa Marega'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u kupanın dışına iterek büyük sükse yapan Porto'da 37 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 11 kez sarsmıştı.

Porto kalmasını istiyor

#Porto have offered to Moussa #Marega a new contract until 2023, but they have not reached an agreement yet. #Fenerbahce are also interested and are in talks to sign the striker as a free agent in summer. His agent offered him to #ASRoma in the last days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın da duyurduğu gelişmeye göre Porto'dan gelen sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Marega son kararını vermeden önce farklı teklifleri de değerlendirecek. Habere göre menajeri tarafından Roma'ya önerilen oyuncuya en yüksek ilgiyi gösteren takımın Fenerbahçe olsa da taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmış değil.

Portekiz basınından Jornal de Noticias de Porto'nun sözleşmesi sona erecek olan oyunculardan Pepe, Sergio Oliveira ve Marega ile yeniden masaya oturacağını beliritirken, Portekiz ekibinin önceliğini Marega'ya vereceğini öne sürdü. 30 yaşına girmek üzere olan oyuncuyu teknik direktör Sergio Conceicao'nun vazgeçilmezlerinden biri olması nedeniyle takımda tutmak isteyen Porto kısa bir süre içerisinde oyuncuyu takımda tutacak olan kontratı imzalamak istiyor.

Oyuncunun kontratına ilişkin görüşmelere dair süreci paylaşan menajeri Aziz Ben Aissa da tarafların henüz bir anlaşma sağlayamadığını açıkladı. Porto Başkanı Pinto Da Costa'nın Marega ile kısa bir süre içerisinde yeni sözleşme imzalayacakları yönündeki açıklamasını değerlendiren Pinto, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aziz Ben Aissa ne söyledi?

Marega'nını henüz Porto'da kalma konusunda kesin kararını vermediğini belirten Aissa, henüz Porto ile masaya oturtmadıklarını söyledi.

"Porto'nun yöneticilerine saygısızlık yapmak istemem ama henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Bu konuda söylenenler doğru değil.

"Marega'yı Porto'da kalması için ikna ettiğim de doğru değil. Önemli olan Marega'nın ne istediği, benim ya da bir başkasının ne düşündüğünün bir önemi yok.

"Porto ile şu ana dek masaya oturmadık ancak kısa bir süre sonra bir toplantı gerçekleştirip neler olacağını göreceğiz"

Marega bu sezon ne yaptı?

Bu sezon 33'ü ilk 11'de olmak üzere 37 maçta şans bulan Marega takımı için 11 gol kaydederken, iki de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 45 maça çıkan Marega en golcü sezonunuysa 2018-2019'da yaşamıştı. 47 maçta attığı 22 golle en iyi dönemini geçiren Marega, Porto'nun 2017-2018 sezonunda kazandığı şampiyonluğa da 29 lig maçında attığı 20 golle katkı sağlamıştı.