Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde play-off turu çekilişi gerçekleştirildi.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de böylece belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi kim?

UEFA Avrupa Ligi'e Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu turnuvada sarı-lacivertlilerin rakibi Netfçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibi oldu.

Karşılaşmalar ne zaman oynanacak?

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe en son ne zaman Avrupa Ligi'nde oynadı?

Fenerbahçe son olarak 2018-19 sezonunda grup etabında Avrupa Ligi'nde yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava, Anderlecht'in olduğu grubu ikinci bitirip son 32 turunda Zenit'e elenmişlerdi.

Galatasaray, Neftçi Bakü'ye elenmişti

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Neftçi Bakü ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızlılar, Azerbaycan ekibine 3-1 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

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