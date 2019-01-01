Fenerbahçe'nin rekor ücretle sattığı futbolcular

Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı futbolcular kimler? Sarı lacivertliler bu futbolculardan ne kadar kazandı?

tarihinde birçok yıldız rekor ücretlerle yurtdışına transfer olurken sarı lacivertliler bu oyunculardan yüksek bir gelir elde etti.

Sarı lacivertli kulüp son olarak genç yıldızı Eljif Elmas'ın 'ye 16 milyon euro'ya transfer olduğunu açıkladı.

Peki Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeliyle sattığı yıldızlar arasında kimler var?

10. Alpay Özalan

Fenerbahçe, 2000 yılında Alpay Özalan'ı İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya 9 milyon euro'ya satmıştı.

9. Emmanuel Emenike

'dan 9 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Emenike daha sonra 10 milyon euro karşılığında 'ya satıldı.

8. Giuliano

Fenerbahçe’ye 2017-2018 sezonunda Rus ekibi ’ten transfer olan Brezilyalı on numara Giuliano, geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle ekibi Al Nassr’a transfer oldu.

7. Josef De Souza

Brezilyalı futbolcu, 2018-19 sezonu başında 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye transfer oldu.

6. Nicolas Anelka

Geldiği dönemde Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandıran Fransız futbolcu, iki sezon boyunca sarı lacivertli kulübe hizmet etmiş ve 2006 yılında 12 milyon euro'ya Bolton'a transfer olmuştu.

5. Jay-Jay Okocha

Sarı lacivertliler, Jay-Jay Okocha'yı 1996'da 3.5 milyon euro'ya alıp, 1998'de PSG'ye 12.4 Milyon euro'ya satmıştı.

4. Simon Kjaer

Kjaer, 2015-16 sezonunda 7.65 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Danimarkalı stoper, sarı lacivertlilerde geçirdiği başarılı iki sezon sonunda 12.5 milyon euro'ya 'ya satıldı.

3. Elvir Baljic

Bosna Hersekli futbolcu, 1999 yılında 'e 15.6 milyon euro'ya transfer oldu.

2. Eljif Elmas

Adı bir süredir Napoli ile anılan Makedon futbolcunun transferi resmen duyuruldu. 19 yaşındaki futbolcu 16 milyon euro'luk bir bedelle Napoli'ye transfer oldu.

1. Moussa Sow

Fenerbahçe, 2012 yılında Lille'den 10 milyon euro bedelle transfer ettiği Moussa Sow'u 2015'te Al Ahli takımına 16 milyon euroya sattı. Sarı lacivertli takımda kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Sow, 2016 başında ise tekrar kiralandı.