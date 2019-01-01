Fenerbahçe'nin rekor ücretle sattığı futbolcular
Fenerbahçe tarihinde birçok yıldız rekor ücretlerle yurtdışına transfer olurken sarı lacivertliler bu oyunculardan yüksek bir gelir elde etti.
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Sarı lacivertli kulüp son olarak genç yıldızı Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euro'ya transfer olduğunu açıkladı.
Peki Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeliyle sattığı yıldızlar arasında kimler var?
10. Alpay Özalan
Fenerbahçe, 2000 yılında Alpay Özalan'ı İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya 9 milyon euro'ya satmıştı.
9. Emmanuel Emenike
Karabükspor'dan 9 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Emenike daha sonra 10 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya satıldı.
8. Giuliano
Fenerbahçe’ye 2017-2018 sezonunda Rus ekibi Zenit’ten transfer olan Brezilyalı on numara Giuliano, geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer oldu.
7. Josef De Souza
Brezilyalı futbolcu, 2018-19 sezonu başında 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye transfer oldu.
6. Nicolas Anelka
Geldiği dönemde Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandıran Fransız futbolcu, iki sezon boyunca sarı lacivertli kulübe hizmet etmiş ve 2006 yılında 12 milyon euro'ya Bolton'a transfer olmuştu.
5. Jay-Jay Okocha
Sarı lacivertliler, Jay-Jay Okocha'yı 1996'da 3.5 milyon euro'ya alıp, 1998'de PSG'ye 12.4 Milyon euro'ya satmıştı.
4. Simon Kjaer
Kjaer, 2015-16 sezonunda 7.65 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Danimarkalı stoper, sarı lacivertlilerde geçirdiği başarılı iki sezon sonunda 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satıldı.
3. Elvir Baljic
Bosna Hersekli futbolcu, 1999 yılında Real Madrid'e 15.6 milyon euro'ya transfer oldu.
2. Eljif Elmas
Adı bir süredir Napoli ile anılan Makedon futbolcunun transferi resmen duyuruldu. 19 yaşındaki futbolcu 16 milyon euro'luk bir bedelle Napoli'ye transfer oldu.
1. Moussa Sow
Fenerbahçe, 2012 yılında Lille'den 10 milyon euro bedelle transfer ettiği Moussa Sow'u 2015'te Al Ahli takımına 16 milyon euroya sattı. Sarı lacivertli takımda kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Sow, 2016 başında ise tekrar kiralandı.