Fenerbahçe'nin reçetesi Roma'dan

Ersun Yanal’ın sol ayaklı stoper isteği nedeniyle Fenerbahçe kurmayları Roma’da forma giyen Juan Jesus ve Kolarov’dan birini kadroya katmaya çalışıyor

’de transfer çalışmalarında artık son döneme girildi. Sarı lacivertlilerde, savunma hattına takviye için çalışmalar hızlandı.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre; Ersun Yanal’ın özellikle sol ayaklı bir stoperin önemli olacağını vurgulaması ve ’da forma giyen Juan Jesus ve Aleksander Kolarov’u beğenmesi Fenerbahçe yönetimini tekrar Roma üzerinde yoğunlaşmaya mecbur bıraktı.

19 Ağustos Pazartesi günü ligdeki ilk maçında Gazişehir’le karşılaşacak Fenerbahçe’de amaç bu transferi o tarihe kadar yetiştirmek olarak belirlendi. Ancak şu andaki durumda bu mümkün gözükmüyor.

Özel kriterler

Yeni gelecek stoperin sol ayaklı olmasında bir detay daha göze çarpıyor. Yeri geldiğinde sol beke de kayabilecek bir ismin önemli olduğu bildiriliyor. Juan Jesus ve Kolarov’un geriden oyun kurma, topla çıkma gibi becerilerinin olması da Ersun Yanal’ın bu isteğinde ana etken oluyor. Buna karşın iki futbolcunun maliyeti konusu henüz aşılamadı. Roma kulübünün bonservissiz bırakmaya yanaşmadığı iki savunma oyuncusunun transferinin henüz somutlaşmamasında bu durum öne çıkıyor.

Liste belli

Defans hattına mutlaka bir takviye yapmayı isteyen Fenerbahçe’de, belirli bir transfer listesi de mevcut. Juan Jesus ve Kolarov ikilisi başı çekse de olumsuz bir gelişme olması halinde diğer isimler bu listede duruyor. Bu oyunculardan biri olan Simon Kjaer konusunda da henüz bir somut gelişme yok. Sportif Direktör Damien Comolli’nin çalışmalarını bu liste doğrultusunda yaptığı belirtildi.