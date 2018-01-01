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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyın

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Zenit'i yakından tanıyoruz.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak son 32 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda güçlü Rus ekibi Zenit ile eşleşti. Zenit'i yakından tanıyoruz...

Branislav Ivanovic, Claudio Marchisio, Sebastian Driussi ve Artem Dzyuba gibi önemli futbolculara sahip olan Zenit, Rusya Ligi'nde de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. 9 Aralık'ta lig arasına çıkan Zenit, 3 Mart'a kadar lig maçı oynamayacak.

Ne yaptılar?

Geçen sezon Roberto Mancini yönetiminde ligde hayal kırıklığı yaşayan Zenit, sezonu 5. sırada tamamlamış ve İtalyan teknik adamla yollarını ayırmıştı. Bu sezon ligde eski günlerine geri dönme sinyalleri veren Zenit, 17 haftada topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Bu sezon Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Bordeaux ve Kopenhag ile eşleşen Rus ekibi, 11 puanla grubu zirvede tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Grubunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Zenit, evinde oynadığı 3 Avrupa Ligi maçını da kazandı. Deplasmanda ise Bordeaux ve Kopenhag ile berabere kalan Zenit, Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

İç sahada oldukça etkili bir takım olan Zenit, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 resmi maçta 11 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.

Zenit Marchisio

Zenit'in en önemli futbolcusu kim?

Kadrosunda birçok ünlü futbolcuyu barındıran Zenit, savunmada Branislav Ivanovic, orta sahada Claudio Marchisio ve hücumda da Artem Dzyuba ve Sebastian Driussi gibi önemli futbolculara sahip.

Gol yollarında Aleksandr Kokorin gibi yıldız bir golcüye daha sahip olan Rus ekibi, cezaevinde olması nedeniyle Kokorin'den yararlanamıyor. Kafede bir bakanlık görevlisine saldıran ve sandalye fırlatan Kokorin, Krasnodar oyuncusu Mamaev ile birlikte gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Kokorin'in cezaevinden ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Luis Neto da Rus ekibinin kadrosunda yer almayı sürdürüyor. Neto, eski takımına karşı görev bekliyor.

Alexander Kokorin Russia 11102018

Zenit'in teknik direktörü: Sergei Semak

Futbolculuk döneminde CSKA Moskova, PSG, Rubin Kazan ve son olarak da Zenit formaları giyen Sergei Semak, 2013'te aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

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Sonrasında Zenit'te antrenörlük yapan Semak, 2016-2018 yılları arasında 1,5 sezon Ufa'yı çalıştırdı ve ilk teknik direktörlük deneyiminde aldığı sonuçlarla sınıfı geçmeyi başardı.

42 yaşındaki Semak, Roberto Mancini'nin gönderilmesinden sonra bu sezon Zenit'in başına geçti. Genç teknik adam şu ana kadar aldığı sonuçlarla Rusya'da ilgiyi üzerine çekmiş durumda.

Sergey Semak Ufa FC

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