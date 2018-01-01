Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyın

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Zenit'i yakından tanıyoruz.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak son 32 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda güçlü Rus ekibi Zenit ile eşleşti. Zenit'i yakından tanıyoruz...

Branislav Ivanovic, Claudio Marchisio, Sebastian Driussi ve Artem Dzyuba gibi önemli futbolculara sahip olan Zenit, Rusya Ligi'nde de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. 9 Aralık'ta lig arasına çıkan Zenit, 3 Mart'a kadar lig maçı oynamayacak.

Ne yaptılar?

Geçen sezon Roberto Mancini yönetiminde ligde hayal kırıklığı yaşayan Zenit, sezonu 5. sırada tamamlamış ve İtalyan teknik adamla yollarını ayırmıştı. Bu sezon ligde eski günlerine geri dönme sinyalleri veren Zenit, 17 haftada topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu

PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi?

FIFA 2019'un en iyi 100 oyuncusu

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Bordeaux ve Kopenhag ile eşleşen Rus ekibi, 11 puanla grubu zirvede tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Grubunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Zenit, evinde oynadığı 3 Avrupa Ligi maçını da kazandı. Deplasmanda ise Bordeaux ve Kopenhag ile berabere kalan Zenit, Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

İç sahada oldukça etkili bir takım olan Zenit, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 resmi maçta 11 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.

Zenit'in en önemli futbolcusu kim?

Kadrosunda birçok ünlü futbolcuyu barındıran Zenit, savunmada Branislav Ivanovic, orta sahada Claudio Marchisio ve hücumda da Artem Dzyuba ve Sebastian Driussi gibi önemli futbolculara sahip.

Gol yollarında Aleksandr Kokorin gibi yıldız bir golcüye daha sahip olan Rus ekibi, cezaevinde olması nedeniyle Kokorin'den yararlanamıyor. Kafede bir bakanlık görevlisine saldıran ve sandalye fırlatan Kokorin, Krasnodar oyuncusu Mamaev ile birlikte gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Kokorin'in cezaevinden ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Luis Neto da Rus ekibinin kadrosunda yer almayı sürdürüyor. Neto, eski takımına karşı görev bekliyor.

Zenit'in teknik direktörü: Sergei Semak

Futbolculuk döneminde CSKA Moskova, PSG, Rubin Kazan ve son olarak da Zenit formaları giyen Sergei Semak, 2013'te aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Haberin devamı aşağıda

Sonrasında Zenit'te antrenörlük yapan Semak, 2016-2018 yılları arasında 1,5 sezon Ufa'yı çalıştırdı ve ilk teknik direktörlük deneyiminde aldığı sonuçlarla sınıfı geçmeyi başardı.

42 yaşındaki Semak, Roberto Mancini'nin gönderilmesinden sonra bu sezon Zenit'in başına geçti. Genç teknik adam şu ana kadar aldığı sonuçlarla Rusya'da ilgiyi üzerine çekmiş durumda.