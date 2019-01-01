Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu ofsayt mıydı?

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında galibiyet golünü getiren penaltı pozisyonunda Serdar Aziz ofsaytta mıydı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ikinci yarıda penaltı golü ile galibiyete uzanırken, pozisyon ofsayt tartışmalarına neden oldu.

80. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruştaki ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Marwane Saadane'nin darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İtirazları nedeniyle Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak ve Saadane sarı kart gördü.



Hakem Halil Umut Meler, VAR odasından gelen uyarı sonrasında penaltı pozisyonunu izlemek için monitörün başına geçti. Meler izledikten sonra bir kez daha "penaltı" dedi. Victor Moses penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe yeniden öne geçti.



Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı pozisyonu öncesinde ofsayt olduğuna yönelik itirazlarda bulunsa da VAR odası ve yayıncı kuruluş ofsayt beklenen pozisyona yer vermedi. VAR yalnızca penaltı pozisyonunu incelerken, öncesi için ofsayt çizgisinin çizilmemesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Kuralda ise, "Futbolcu ofsaytta olsa bile topa doğru hareketlenir ama vuruşunu gerçekleştirmeden önce kendisine faul yapılırsa bunun kararı penaltı olur" yazıyor. Bu nedenle Serdar Aziz'in pozisyonu için öncelikle penaltı pozisyonuna odaklanıldı.