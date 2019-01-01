Fenerbahçe'nin listesindeki Habib Diallo sezon sonu geliyor

Fenerbahçe, bir yıldız bir de scout transferi olmak üzere iki santrfor ile gelecek sezon çalışmalarına başlıyor.

Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro çalışmasına şimdiden başladı.

önümüzdeki sezon en az iki santrfor transferi yapmayı planlıyor. Bu transferlerden birinin yıldız bir isim, diğerinin ise scout ekibi tarafından önerilen bir isim olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli scout ekibinin, Metz'de forma giyen 23 yaşındaki Habib Diallo'yu devre arasında tavsiye ettiği ancak Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerden dolayı bu transferi gerçekleştirmediği de belirtildi.

Transferin gerçekleşmeme nedeni ise Ersun Yanal'ın oyuncuyu beğenmesine rağmen hiç canlı izlememiş olması.

23 yaşındaki genç yıldız bu sezon 32 maça çıktı, 18 gol attı, 6 asist yaptı.