Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçının aday kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı olan Mehmet Topal'ın ile sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin Kayseri'ye götürülmedi. Şener Özbayraklı da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesinde şu isimler yer aldı:

Kale: Volkan Demirel, Harun Tekin, Berke Özer

Defans: Martin Skrtel, Roman Neustadter, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Jailson, Eljif Elmas, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Victor Moses, Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu

Forvet: Roberto Soldado, Islam Slimani, Michael Frey