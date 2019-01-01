Fenerbahçe'nin kapısı Miha Zajc için çalınacak

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc için Rusya'dan birçok teklif var.

Devre arasında 'den 'ye transfer olan Miha Zajc kendisinden beklenen performansı pek gösteremedi.

Ancak Sloven futbolcuya birçok kulübün talip olduğu öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Zajc için iki ülkeden ciddi teklif var. Rus ekiplerinin yaklaşık 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdikleri öğrenilirken, İtalya'dan ise daha düşük tekliflerin olduğunu belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim ise Zajc'ın yerini dolduracak bir isim bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.

24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 lig maçına çıktı, 2 gol attı.