Fenerbahçe'nin harcama limiti için yaptığı itiraz reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli kulübün takım harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağladı...

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kulübü'nün yeni sezon öncesi belirlenen takım harcama limitlerine karşı yaptığı itirazı reddetti.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon için Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen takım harcama limiti %15'lik sapma tutarıyla birlikte 177.573.089 TL olarak açıklanmıştı.