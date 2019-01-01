Fenerbahçe'nin gündemindeki Victor Moses kimdir?

Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'la yakından ilgileniyor. Peki Victor Moses kimdir?

Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Nijeryalı Victor Moses'la ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekibin gözdesini yakından tanıyoruz.

Victor Moses kimdir?

Victor Moses, 12 Aralık 1990'da Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos'ta dünyaya geldi. Çocukluğu büyük bir trajediyle geçen Moses, henüz 11 yaşındayken ülkedeki iç savaşta annesini ve babasını kaybetti. Hayatı tehlikede olan Moses, akrabaları vasıtasıyla İngiltere'ye mülteci olarak gönderildi.

İngiltere'de bir koruyucu ailenin yanına yerleşen Moses, oynadığı futbolla Londra ekiplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekti ve kulübün altyapısına girdi.

1.77 boyundaki Moses'ın asıl pozisyonu sağ kanat olmasına rağmen oyuncu zaman zaman sol açık ve sağ bek pozisyonlarında da forma giydi. Moses'ın Chelsea'deki sözleşmesi 2021'nin Haziran ayında sona eriyor.

Victor Moses'ın kariyeri

2008-09 ve 2009-10 sezonlarında Crystal Palace ile Championship'te top koşturan Moses, 2010'un Ocak ayında o dönem Premier Lig'de mücadele eden Wigan'a transfer oldu. Başlarda santrafor bölgesinde de oynayan Moses, zamanla tamamen bir kanat oyuncusuna dönüştü.

Wigan'dan sonra büyük bir transfere imza atan Nijeryalı futbolcu, 2012 yazında 11,5 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tuttu. Ancak Nijeryalı futbolcu, Chelsea'de geçirdiği bir sezonun ardından 2013'ün Eylül ayında Liverpool'a kiralandı. Liverpool'da kaldığı bir sezon boyunca 9'u ilk 11 olmak üzere toplamda 22 maçta süre alabilen Moses, bir sonraki sezon ise doğrudan Stoke City'ye kiralandı.

Stoke City kariyerinde 19 Premier Lig maçına çıkan ve 3 gol, 3 asistle oynayan Moses, sezon sonu Chelsea'ye döndüğünde bir kez daha kiralık olarak gönderildi ve yeni durağı West Ham oldu. 2015-16 sezonunda Premier Lig'de West Ham formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol, 2 asiste imza atan Moses, sezon bittiğinde bu kez kalıcı olarak Chelsea'ye döndü.

Üç sezondur kesintisiz olarak Chelsea'de top koşturan Moses, 2016-17 sezonunda 34 lig maçında 3 gol, 3 asist; 2017-18 sezonunda ise 28 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Maurizio Sarri'nin gelişiyle gözden düşen Moses, şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 6 maça çıkabildi ve bunların sadece birine ilk 11'de başlarken toplamda 181 dakika sahada kaldı.

Victor Moses'ın milli takım kariyeri

Ülkesi Nijerya için günümüzde önemli futbol figürlerinden olan Moses, daha önce İngiltere'nin U-21, U-19, U-17 ve U-16 takımlarında forma giyse de akabinde Nijerya Milli Takımı'nı seçti ve 2012'de 21 yaşındayken ilk milli maçına çıktı.

Şu ana kadar Nijerya formasıyla 38 maça çıkan Moses, ülkesi adına 12 gol attı.

Nijerya için 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda ter döken Moses, 2013'te de Afrika Uluslar Kupası kazanan kadronun bir parçası oldu ve o turnuvada 5 maça çıkıp 2 gol attı.