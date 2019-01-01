Fenerbahçe'nin Florin Andone için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer döneminde ilgilendiği Florin Andone için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış.

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi için yoğun caba harcayan ancak Islam Slimani'nin takımda kalması sonucu gol yollarına transfer yapamayan Fenerbahçe'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Florin Andone için sarı-lacivertli ekibin yaptığı teklif ortaya çıktı.

Buna göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Rumen golcü için 6 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak transfer gerçekleşmedi.

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 2 gol atabilen Florin Andone, sezon başında Deportivo La Coruna'dan 6 milyon euro'ya transfer edildi. 25 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.