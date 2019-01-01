Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef, Beşiktaş'a önerildi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'ye giden Josef'in yeni durağı Beşiktaş mı olacak?

Beşiktaş için transferde sürpriz bir aday söz konusu.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, 2015 - 2018 yılları arasında 'de top koşturan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş'a önerildi.

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2018-19 sezonu başında 12 milyon euro karşılığında ekibi Al Ahli'ye giden Josef, ülkedeki yeni yabancı sınırlamasının ardından gözden çıkarıldı. Önce Fenerbahçe'ye önerilen 30 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekipten ret yanıtı alınca Beşiktaş'ın gündemine getirildi.

Habere göre, Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda Abdullah Avcı'nın vereceği raporu bekliyorlar. Avcı'dan olumlu yanıt alınması halinde transfer görüşmeleri başlatılacak.

Fenerbahçe formasıyla 142 maça çıkan Josef de Souza, bu maçlarda 16 gol ve 3 asistlik katkı sundu.