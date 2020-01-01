Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

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Sakatlığı bulunan Rodrigues, kafilede yer almadı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım ise kadroda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Ankara kafilesinde yer almadı.

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Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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    Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç

    Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

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