Fenerbahçe'nin 2020-2021 Süper Lig fikstürü

TFF 2020-2021 sezonunu fikstürünü açıkladı. Fenerbahçe 3. haftada Galatasaray ile 10. haftada da Beşiktaş'la derbide karşılaşacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. ilk hafta Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivetliler, derbilerde ise 3. haftada 'a konuk olacak ve 10. haftada da Beşiktaş'ı misafir edecek.

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İşte Fenerbahçe'nin 2020-2021 fikstürü;

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1. hafta Çaykur Rizespor (D) 2. hafta 3. hafta Galatasaray (D) 4. hafta Karagümrük 5. hafta (D) 6. hafta 7. hafta (D) 8. hafta 9. hafta (D) 10. hafta Beşiktaş 11. hafta 12. hafta 13. hafta Gaziantep (D) 14. hafta 15. hafta BAY 16. hafta (D) 17. hafta 18. hafta (D) 19. hafta Ankaragücü 20. hafta (D) 21. hafta

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Baki: İyi bir kura çektiğimize inanıyorum

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz yeni sezonda" dedi.