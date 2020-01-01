Fenerbahçe'nin 2020-2021 Süper Lig fikstürü
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. Fenerbahçe ilk hafta Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivetliler, derbilerde ise 3. haftada Galatasaray'a konuk olacak ve 10. haftada da Beşiktaş'ı misafir edecek.
İşte Fenerbahçe'nin 2020-2021 fikstürü;
|1. hafta
|Çaykur Rizespor (D)
|2. hafta
|Hatayspor
|3. hafta
|Galatasaray (D)
|4. hafta
|Karagümrük
|5. hafta
|Göztepe (D)
|6. hafta
|Trabzonspor
|7. hafta
|Antalyaspor (D)
|8. hafta
|Konyaspor
|9. hafta
|Gençlerbirliği (D)
|10. hafta
|Beşiktaş
|11. hafta
|Denizlispor
|12. hafta
|Yeni Malatyaspor
|13. hafta
|Gaziantep (D)
|14. hafta
|Başakşehir
|15. hafta
|BAY
|16. hafta
|Kasımpaşa (D)
|17. hafta
|Alanyaspor
|18. hafta
|BB Erzurumspor (D)
|19. hafta
|Ankaragücü
|20. hafta
|Sivasspor (D)
|21. hafta
|Kayserispor
Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.
Baki: İyi bir kura çektiğimize inanıyorum
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz yeni sezonda" dedi.