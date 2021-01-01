Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile anlaştı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga takımlarından Stuttgart ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. BILD'de yer alan haberde17 yaşındaki genç futbolcunun Alman ekibiyle dört yıllık sözleşme için anlaştığı ve yeni sezonda kırmızı-beyazlı takımın formasını giyeceği belirtildi.

Özellikle alt yaş kategorilerinde giydiği milli formayla uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Faruk, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sekiz dakika şans bulmuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer'in yeni sözleşme imzalamak için oynama garantisi istediğini ancak bunun sarı-lacivertli takım için kabul edilemez bir talep olduğunu ifade etmişti.