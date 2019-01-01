Fenerbahçeli Kameni, Türkiye'de cehennemi yaşıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Carlos Kameni, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekipte uzun süredir kadro dışı bırakılan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Fenerbahçe'de adeta cehennemi yaşıyor.

2017 yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşmeye imza atan 35 yaşındaki kaleci, Marca'ya açıklamalarda bulundu:

"Aykut Kocaman takımın başına geldiğinde beni dışladı. Sonrasında Cocu da beni oynatmadı. Ancak ben antrenmanlarıma devam ediyorum. Umarım bu yaz takımdan ayrılırım. İspanya'ya geri dönmek istiyorum."

Türkiye'ye gelen yıldız isimlerin de benzer şeyler yaşadığını belirten Kameni, "Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar buradan kötü bir şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullandı.