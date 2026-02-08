Fenerbahçeli Guendouzi hakkında olay sözler! 'Tam bir baş belası, kendisini kovdurdu'

Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi hakkında Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'den ilginç ifadeler geldi. Fabiani, Fransız orta saha oyuncusunun kendisini takımdan kovdurduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin Guendouzi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Guendouzi'nin yerine kimse alınmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Sahada görülecek. Matteo ile çok iyi bir ilişkim var ama Lazio'da oynarken tam bir baş belasıydı, kendini takımdan kovdurdu, canı ne isterse onu yaptı. Ve ayrılmak istedi."

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Performansı

Fenerbahçe'de 6 maçta görev alan Fransız yıldız Guendouzi, Galatasaray'la oynana Süper Kupa finalinde takımı adına 1 gol atarak şu ana kadarki tek skor katkısını da dev derbide yapmış oldu.