Fenerbahçeli futbolcunun eşine saldırı: "Sırf Brezilyalı olduğum için"

Fenerbahçe'den Bragantino'ya kiralık olarak giden Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, Porto'da saldırıya uğradığını açıkladı.

Lincoln, Bragantino'ya kiralanmıştı

Eşi Adriana Müller saldırıya uğradığını açıkladı

Adriana, "Nefretin kazanmasına izin veremeyiz" dedi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin önceki sezonun ikinci yarısında Bragantino'ya kiralık olarak gönderdiği Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, perşembe günü Porto'da saldırıya uğradığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Konuyla ilgili Adriana Müller şunları söyledi: "Sadece arabayı park etmeye çalışıyorduk, aniden bir kadın bize bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Özür diledim ve o bölgeye ilk kez geldiğimizi, GPS üzerindeki yönlendirmeleri takip ettiğimizi açıkladı. Ancak bağırmaya devam etti ve, "Ülkenize geri dönün çünkü buraya aptalca şeyler yapmak için geliyorsunuz" dedi."

"Bana inek dedi ve berbat bir anne olduğumu söyledi. Sırf Brezilyalı olduğum için birinin nasıl bu kadar agresif olabildiğini anlamıyorum. Bu kabul edilemez. Beni saçlarımdan sürükleyerek ülkeme geri götüreceğini söyledi ve bana fiziksel saldırıda bulundu. Saldırının izleri hala var. Şikayette bulundum. Bu, karşı karşıya olduğumuz daha büyük bir sorunun yansımasıdır. Yabancı düşmanlığı ve şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz. Barış içinde yaşamak ve çocuklarımıza kökeni ne olursa olsun herkese saygı duymayı öğretmeliyiz. Nefretin kazanmasına izin veremeyiz."

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe'den Bragantio'ya kiralık olarak giden Lincoln Henrique'nin kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönecek.