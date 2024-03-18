Fenerbahçeli futbolcuları, Trabzonsporlu Eren Elmalı korudu

Taraftarların sahaya indiği olaylı maçta Fenerbahçeli futbolcuları korumaya çalışan Trabzonsporlu Eren Elmalı büyük takdir topladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yendi

Bordo-mavili taraftarlar sahaya indi

Eren Elmalı'nın görüntüleri takdir topladı

NE OLDU? Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Trabzonsporlu taraftarların sahaya indiği maçta Fenerbahçeli futbolcularla taraftarlar arasında arbede yaşandı. Saha içinde yaşanan olayları güvenlik güçleri engellemekte zorlandı. Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın görüntüleri ise takdir topladı.

EREN ELMALI NE YAPTI? Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın yaşanan olaylarda Fenerbahçeli futbolcuları korumaya çalışması takdir topladı. 18 forma numaralı Eren Elmalı'nın, tribünden inen taraftarların Fenerbahçeli oyunculara doğru yönelmesi sonrası soyunma odasına gitmeye çalışan meslektaşlarını koruyamaya çalışması ve taraftarlara engel olmaya çalışması dikkat çekti.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a gece 04.00'te döndü. Fenerbahçe'yi havalimanında taraftarı büyük bir coşkuyla karşılarken, Mert Hakan Yandaş şunları söyledi: "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun."

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçına 3 Nisan'da Adana Demirspor karşısında çıkacak. Üç gün sonra Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesinde buluşacak olan Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak.