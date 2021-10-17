Fenerbahçe'den Vitor Pereira döneminde bir ilk
Süper Lig'in ilk sekiz haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, dokuzuncu haftada Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.
Maçın henüz üçüncü dakikasında Diego Rossi ile öne geçen Fenerbahçe, erken aldığı skor üstünlüğünü koruyamadı.
23. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın gollerine engel olamayarak sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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Bu sezon Başakşehir maçından sonra ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisiyle Vitor Pereira yönetiminde bir ilkle karşı karşıya kaldı.
Pereira döneminde bir ilk
Opta verilerine göre Fenerbahçe, Vitor Pereira dönemindeki 43 maçta ilk kez öne geçtiği bir maçı kaybetti.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ikinci sıraya gerilerken Süper Lig'in yeni lideri de Trabzonspor oldu.
Fenerbahçe'yi neler bekliyor?
UEFA Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, 21 Ekim tarihinde Belçika temsilcisi Antwerp ile evinde karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından Süper Lig'de 24 Ekim'de Alanyaspor'u ağırlayacak.
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